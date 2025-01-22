特朗普启动木材进口关税调查 韩国产厨房橱柜亦为调查对象

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普下令调查进口木材产品对美国安全造成的影响，随即将启动关税征收程序。不仅原木和进口木材制品，连使用美国出口木材制造的韩国产厨房橱柜也被列为调查对象。白宫宣布，特朗普当地时间1日签署行政命令，要求商务部根据《贸易扩展法》第232条调查原木和木材进口对国家安全造成的影响。第232条规定，若特定产品的进口被判定威胁国家安全，美国总统有权采取关税等适当措施限制进口。白宫官员在行政令签署前的电话简会上表示，包括不公正对待盟友的部分国家在内，全球的恶意行为者通过补贴进行过剩生产，随后向美国倾销，导致美国丧失生产能力。这名官员指出，加拿大、德国、巴西等国家向美国倾销木材，除了这些主要行为者，其他国家也涉及此类行为。美国还关注木材衍生产品，从美国出口的原木以产品形式重新进口也是问题之一。这名官员接着指出，中国和韩国正在这样做。他们为厨房橱柜等产品提供补贴，令美国的伐木业乃至家具公司蒙受损失。特朗普上月19日曾表示，将对木材相关制品征收约25%的关税。白宫表示，新征收的关税将在原有基础上进行加征。另外，特朗普还签署了一份旨在简化监管措施、加强山林管理以扩大木材产量的行政命令。上月25日，特朗普曾下令调查铜进口对国家安全造成的影响，暗示将对铜征收关税。韩国贸易协会的数据显示，去年韩国对美家具类产品出口为3000万美元（约折合438亿韩元）。分析指出，即使美国加征关税，韩国受到的影响也相当有限。