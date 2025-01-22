韩产业部长官接连与卢特尼克等美高层会晤 要求豁免关税

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）长官安德根先后与美国政府核心高层会晤。产业部1日表示，安德根于当地时间2月26日至28日访问美国华盛顿，并与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）、白宫国家能源委员会主席兼内政部长道格·伯古姆（Doug Burgum）、美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）会晤。产业部称，安德根向美方转达了韩国对美国关税措施计划的立场，并与美方商讨了加强两国合作的方案。安德根在与卢特尼克的会晤中就加强两国在造船、高新产业等战略产业领域合作的方案进行了磋商，转达了韩国企业对美国政府关税措施计划的担忧，并要求豁免关税。双方商定，以此次会晤为契机，分别建立讨论关税措施和加强韩美造船合作的工作协商机制。卢特尼克强调了削减本国贸易逆差的必要性，并希望与韩国在有关方面展开合作。不过卢特尼克并未具体提到对韩国的关税计划。安德根对卢特尼克的关切予以回应，表示韩国愿意通过扩大对美国产天然气、原油等能源的进口，实现对美贸易收支平衡。双方还在友好的氛围中就造船业等产业合作议题进行了交流。安德根表示，此次访美之行为加强与美国政府新一届内阁的合作奠定了基础，对于美国近期先后公布的产业、贸易和能源政策，将通过有体系、有诚意的磋商，争取到最好的结果。按照特朗普的命令，美国政府将在4月1日前完成对本国贸易政策的全面评估。