崔相穆：团结精神是“三一运动”教诲 国民团结至关重要

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆发表“三一节”纪念讲话时指出，我们民族为大义而融为一体的团结精神是“三一运动”的重要教诲。崔相穆1日上午出席在首尔崇义女子大学举行的“三一节”106周年纪念仪式时表示，当前矛盾和分裂的阴影在韩国社会各处日渐浓重。崔相穆指出，随着理念、代际、地区、阶层之间的对立现象越来越严重，国民的担忧也日益加剧。如果我们无法克服当前的矛盾与分裂，那么迄今为止我们依靠血汗建立起来的民主化和工业化奇迹将成为空中楼阁。崔相穆强调，为克服面前的危机、建造令未来一代自豪的大韩民国，最重要的莫过于国民团结。崔相穆指出，为此，必须令自由民主主义进一步成熟。在法律和原则健全的前提下，必须营造宽容和协同治理的文化，只有这样才能实现互相尊重、携手共存的公正社会。崔相穆还表示，坚实的经济是团结的基础，将通过提振平民经济、创造就业岗位尽快恢复民生经济。崔相穆强调，“三一运动”带给我们的另一个教诲是成为能够前瞻应对世界趋势的有力量的国家。崔相穆表示，目前全球各地地缘政治风险加剧、产业和贸易的不确定性上升，国际局势剧变。政府正致力于灵活地应对这些变化。崔相穆还表示，高新产业和科技是有力拉动韩国经济的原动力，将提高这两者的竞争力，全力促进先进半导体、人工智能、量子、生物科技等将改变未来产业格局的领域的投资，并培养核心人才。崔相穆还表示，将维持以韩美同盟为基础的牢固军事应对态势，坚决遏制北韩挑衅。崔相穆就韩日关系指出，今年是韩日外交关系正常化六十周年，期待两国以此为契机，治愈过去的伤痛、开启两国关系的新篇章。为有效应对当前严峻的国际形势，韩日合作必不可少。