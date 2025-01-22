特朗普宣布4月2日起对进口农产品征收关税 关税战争或打击韩国经济

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，将从4月2日起对进口外国农产品征收关税。特朗普当地时间本月3日在社交平台Truth Social上发布致美国农民的贴文中称，“请大量准备在美国销售的农产品，从4月2日起，外国产品将被征收关税”。特朗普重申，非关税壁垒影响也纳入在内的“对等关税”也将在同一天实施。另外，拟对加拿大和墨西哥征收的25%关税将于当地时间3月4日生效。随着特朗普先后发布一系列关税措施，美国国内对物价上涨和经济运行情况的担忧日渐升温。最新公布的制造业采购经理人指数为50.3，尽管超过了50的荣枯线，但较1月有所下滑。调查机构指出，关税的影响正在逐步显现。另外，近期美国消费减少，消费者信心也在关税政策的影响下下滑。消费占据美国经济规模的三分之二。然而即使经济下行，但若物价上涨，美联储就无法轻易降息。美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）表示，市场所厌恶的不确定性很快就会消失。这被解读为，按长期目标启动的关税政策不会被取消。特朗普还计划从4月2日起针对所有国家实施“对等关税”措施。中国、加拿大、墨西哥、欧盟等地区为保护本国利益预计也将采取报复性措施。韩国经济以贸易为主导，若关税战争扩大至全球，不仅对美出口，对其他国家的出口也有可能面临困难。