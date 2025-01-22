韩国1月“生产、消费、投资”三项环比全面下滑

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年1月，韩国生产、消费、投资环比均出现下滑。具体来看，1月生产减少2.7%，零售销售下滑0.6%，投资减少14.2%。韩国统计厅本月4日公布的《1月产业活动动向》显示，1月全产业生产指数（经季节性调整、农林渔业除外）为111.2，环比下滑2.7%。全产业生产指数自去年9月以来连续三个月下滑，12月短暂反弹，今年1月再次转为跌势。受机械设备（-7.7%）、电子零部件（-8.1%）生产减少的影响，矿工业生产环比下滑2.3%。服务业生产环比减少0.8%。其中信息通信（4.7%）有所增长，但是批发零售（-4%）、运输仓储（-3.8%）出现了下滑。零售销售也减少了0.6%。其中通信器械、电脑等耐用品增长1.1%，服装等半耐用品、化妆品等非耐用品则分别下滑2.6%、0.5%。设备投资环比减少14.2%。具体来看，半导体制造机械等机械类投资下滑12.6%，运输设备投资下滑17.5%。另外，受建筑工程和土木工程业绩双双下滑的拖累，工程竣工比率下滑4.3%。反映当前经济运行情况的同步综合指数循环变动值环比下滑0.4个百分点，预测今后经济运行情况的先行综合指数循环变动值环比下滑0.3个百分点。