在乌克兰被俘的北韩战俘表示 “愿意前往韩国”

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韩国国际广播电台报道：韩国国民力量党议员庾龙源4日透露，被乌克兰军人俘虏的北韩军人李某表示“一定要去韩国”，表明了投奔意愿。庾龙源当天在记者招待会上公开了在乌克兰进行面谈的两名北韩军俘虏的照片和录音文件。两名北韩军俘虏在与庾龙源见面之前接受了韩国《朝鲜日报》的采访。其中李某曾就投奔意向表示，已下定了80%的决心。李某向庾龙源议员表明投奔意向时表示，今后为了和父母见面，一定要去(韩国)。他还询问，如果去韩国，是否能接受手术治疗。庾龙源议员透露，该俘虏下巴中弹，伤势严重到不能准确发音。庾龙源议员见到的另一名北韩军俘虏白某在被问到投奔意向时回答说：“好像要下定(投奔)决心了，我还需要再考虑一下。”此前，白某在接受《朝鲜日报》采访时，被问到投奔意向时回答说：“如果回不了家乡，我会考虑这一问题。”庾龙源议员对记者透露，好像（白某投奔韩国）下了一半的决心。在考虑要不要去北韩的时候，白某则谈到了家人。当被问及如果北韩军人被乌克兰军队俘虏，是否会选择自杀式爆炸时，白某说：“我亲眼目睹过很多次，我也在中伤倒下时携带了自杀式爆炸用的手榴弹。”在涉及北韩军人伤亡情况时，被俘的李某透露，“从战斗的情况来看，损失很大，这是我们战斗当时投入的最后一个战斗兵团。 战斗团先行部队全部伤亡，最后我们参战了。”庾龙源上月23日至26日接到乌克兰议会和雅尔塔欧洲战略（YES）特别会议方的正式邀请函，并访问了乌克兰，同月25日与北韩军俘虏李某和白某进行了70多分钟的面谈。据悉，庾龙源议员亲自向乌克兰政府提出要求后，与北韩军俘虏进行了面谈。乌克兰政府表示，再没有其他被捕的北韩军俘虏。庾龙源表示，为了避免在乌克兰被俘虏的北韩士兵被强制遣送回北韩的不幸事件发生，希望外交部门全力以赴，并呼吁政府采取更加迅速有效的措施，以防止韩方愿意接受的那些表达投奔意向的北韩士兵的意志被忽视。庾龙源还表示，据其所知，韩国政府非正式地与乌克兰政府就送还俘虏的问题进行了沟通。