韩国人口每100名中就有5名是外国人

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韩国国际广播电台报道：以去年韩国总人口为基准，每100名中就有5名是外国人，刷新了历史最高纪录。据韩国法务部出入境和外国人政策本部本月3日透露，去年滞留在韩国的外籍人口为265.0783万名，远远超过了新冠疫情扩散之前的2019年（252.4656万名）。去年韩国总人口为5121.7211万名，外籍人口占比5.17%，较外籍人口数量创新高的2019年增加了12.6127万名；较外籍人口占比最高的2023年（4.89%）高出了0.28个百分点。从最近十年滞留的外国人数量来看，从2015年的190万名持续增加至2019年的252万名。此后因新冠疫情扩散呈减少趋势，于2022年反弹，再次转为上升趋势。据统计，在265万余名滞留外国人中，超过90天以上的长期滞留外籍人口达204.2017万名（77.0%），短期滞留的外籍人口为60.8766万名（23.0%）。从国籍来看，中国人最多，达95.8959万名，其后依次为越南人（30.5936万名）、泰国人（18.8770万名）、美国人（17.0251万名）、乌兹别克斯坦人（9.4893万名）等。从年龄来看，20岁、30年岁年龄段占比49.7%，接近一半。其后依次为40岁年龄段（15.9%）、60岁以上年龄段（12.9%）和50岁年龄段（12.6%）等。从2020年开始，最近5年外国留学生人数不断增加，达到26.3775万名，环比增加了16.5%。其中，以攻读学位等课程为目的留学外国人为17.8519万名，以攻读韩语等课程为目的留学外国人为8.5256万名。非法滞留外国人数量同比减少6.2%，为39.7522万名。据统计，与全体滞留外国人相比，非法滞留外国人占比15.0%，自2021年（19.9%）创下最高值之后一直呈下滑趋势。