韩政府将新设50万亿韩元尖端战略产业基金

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将新设50万亿韩元规模的尖端战略产业基金，以加强在半导体、电池、人工智能（AI）等尖端战略产业的竞争力，并计划据此与产业银行、商业银行合作，集中支援100万亿韩元以上的资金。在代行总统职权的副总理兼企划财政部长官崔相穆的主持下，政府5日召开了提高产业竞争力部长级会议，确定了5年内在产业银行新设最高50万亿韩元规模的尖端战略产业基金方案。在特朗普第二届政府上台、对外不确定性加大的情况下，主要国家为确保尖端战略产业竞争力而展开没有硝烟的战争。韩国政府为加强尖端战略产业生态系统的竞争力而采取了积极措施。金融委员会产业金融科长权有伊（音）在新闻发布会上表示，美国新政府对各国征收高额关税，进一步加强本国优先主义，因此目前对尖端战略产业的支援逾显重要。据悉，尖端战略产业基金的支援对象包括拥有国家战略技术生态系统的大企业、中坚和中小企业，支援项目包括半导体、电池（二次电池）、显示器、生物、军工、机器人、疫苗、氢能、未来汽车、人工智能等。企划财政部政策调整局局长姜奇龙在新闻发布会上表示，基金规模大幅提高到50万亿韩元（400亿美元）左右，并将扩大支援企业和项目，除了低息贷款之外，还将采取更果断的支援措施，对股权投资者加强支援。政府计划本月向国会提交《产业银行法》修正案和政府保证动议案，获国会通过后尽快启动支援。姜奇龙表示，朝野都认为需要对尖端战略产业提供支持，因此不会出现立场分歧，若相关法案获得通过，期待尽早启动项目，实现实际支援。