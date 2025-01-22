特朗普总统称韩国为“损害美国利益的同盟”

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普当地时间4日在其第二总统任期发表的首次议会演讲时，将韩国列为美国在对外关系上蒙受“损失”的代表性国家，从而将掀起轩然大波。特朗普当天在华盛顿特区联邦议会大厦举行的参众两院联席会议上发表演讲时表示，无数国家征收的关税比我们对他们征收的还要高，这非常不公平。在提到印度和中国的事例后主张“韩国的平均关税比美国高出四倍。我们在军事上，以很多不同的方式向韩国提供了许多帮助，但却发生了这样的事情，盟友正在这样做。” 但特朗普当天没有具体提出韩国的关税是美国的四倍的根据。从美国的角度来看，韩国在美国的贸易伙伴中的贸易逆差额排在前十位。韩国继中国、墨西哥、越南、爱尔兰、德国、台湾、日本等国家和地区之后，贸易顺差排在第八位。去年韩国对美贸易顺差达557亿美元。 但是，韩国和美国已签署自由贸易协定，对绝大多数产品并不互相征收关税。但特朗普总统却提出了与事实不符的主张，认为韩国的关税税率比美国高四倍。特朗普可能指的是韩国的增值税，声称这与关税没有什么不同。显而易见的是，特朗普认为与韩国的贸易关系存在着“不公平的竞争环境”。另外，特朗普总统还提及对韩国进行军事支援，显得非同寻常。特朗普总统此前在提到欧洲事例时主张，在经济层面，同盟国家对美国的伤害有时候比敌对国家更大，但是当天他只提到了韩国。有鉴于此，对韩国来说，如果不纠正特朗普总统的这种认识，则难以避免在经济和安全方面遭受巨大压力。目前不能排除特朗普总统所预告的将在下月2日征收对等关税时会对韩国适用高税率的可能性。虽然对等关税的目的是征收与对方国家同等的关税，但特朗普总统已宣布，在制定对等关税税率时不仅会考虑关税，还会考虑政府补贴和增值税等非关税壁垒。在今后的韩美协商过程中，美方有可能提出关税等经济问题以及是否裁减驻韩美军和大幅增加防卫费承担额（驻韩美军驻扎费用中韩国所承担的费用）等问题。对于目前在弹劾局面下缺乏首脑外交的韩国来说，很难在大框架下寻求首脑间的政治妥协，这一点被视为不利的条件。