韩国将推行“顶级签证”制度

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定，改善签证制度，如新设立“顶级(Top-Tier)签证”等，以吸引海外人才。据韩国政府透露，代行总统职权的经济副总理兼企划财政部长官崔相穆5日下午在政府首尔办公大楼主持召开“第30届外国人政策委员会会议”，讨论了签证制度和社会统合教育改善方案等，并审议了今年外国人政策落实计划。会上重点讨论了旨在吸引能成为产业竞争原动力的海外人才的签证制度改善方案。政府宣布将在本月内创建新的“顶级签证”，以此吸引半导体、二次电池、生物和机器人等高端行业的人才。在世界排名前100名的大学获得硕士和博士学位、在世界500强企业工作三年以上的拥有八年以上工作经历，并在韩国国内尖端企业工作年收入达1.4亿韩元（人均国民总收入的三倍）以上的外国人士，则可以获得“顶级签证”。获得该签证的人士将获得其家人可自由就业的居留签证(F-2)，并在三年后获得永久居留权。政府还表示，将把该计划与产业通商资源部的“K-Tech Pass(尖端产业优秀海外人才支援项目)”相结合，提供在税制、教育和居住等定居方面的支援。据悉，参加韩国战争的联合国成员国以及主要经济合作国家的青年将成为上述对象，其目的在于吸引地方而非首都圈的所需人才。为此，政府决定与地方自治团体和大学进行合作，运营包括选定吸收对象、研修、就业和定居等程序。