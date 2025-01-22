韩国波兰外长会谈在华沙举行 商定毫不动摇地推动军工合作

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韩国国际广播电台报道：正在波兰访问的韩国外交部长官赵兑烈当地时间5日在华沙同波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基(Radoslaw Sikorski)举行会谈，双方讨论了双边关系、韩半岛局势和乌克兰战争等问题。外交部表示，两国外长一致认为，韩国和波兰之间规模史无前例的军工合作已成为两国关系发展的重要轴心，今后将继续毫不动摇地推动军工合作。两国外长还商定，将共同展开包括政府间协商在内的所有支援，确保目前正在磋商中的K2主战坦克（K2 Main Battle Tank）第二轮履行计划尽早签署。另外，两国外长还探讨了乌克兰战争和东北亚局势。赵兑烈指出，作为乌克兰的邻国，波兰积极提供援助，韩国政府也持续为乌克兰提供人道主义援助和财政援助，今后将继续同包括波兰在内的国际社会一道努力，推动实现乌克兰的永久和平并援助其战后重建。两国外长对北韩的核导挑衅、俄北军事合作提出谴责。赵兑烈还强调，在乌克兰战争的终战谈判过程中，北韩不能因其非法行为获得任何回报。另外，赵兑烈指出，韩国和波兰在能源、基建等经济领域的合作也日益深化，去年波兰已成为韩国在欧盟地区的五大贸易伙伴之一，希望波兰政府为韩国企业的稳定运营予以支持与协助。西科尔斯基表示，韩国是波兰第二大非欧盟国家投资国和最大亚洲投资国，波兰将考虑赵长官的请求。会谈结束后，两国外长签署了包括两国战略伙伴关系具体履行方案的《2025年-2028年韩国·波兰战略伙伴关系履行行动计划》，并举行联合发布会介绍会谈主要成果。赵兑烈还访问了明斯克马佐威斯基空军基地，该基地部署有韩国FA-50战斗机，并有韩国航空宇宙产业公司员工常驻。