韩安保室长：韩美关税问题将取得良好结果

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韩国国际广播电台报道：韩国总统办公室国家安保室长申源湜当地时间5日访问美国，同白宫国家安全事务助理迈克·华尔兹（Michael Waltz）等特朗普政府高层会晤。申源湜在华盛顿杜勒斯国际机场与记者见面时表示，此行的目的是与华尔兹等几名高层会晤。申源湜还表示，将商讨韩半岛、东北亚和全球安全事务，在经济安全方面将探讨包括造船合作在内的多项事务。虽然有些迟，但是白宫与韩国总统办公室之间正式展开沟通具有重大意义。申源湜是特朗普新政府成立后，第三位与美方对等级别官员会晤的韩国政府高层。外交部长官赵兑烈2月在慕尼黑安全会议上同美国国务卿马尔科·安东尼奥·鲁比奥（Marco Antonio Rubio）会晤，产业通商资源部长官安德根不久前访问美国并同美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）会晤。申源湜于2月6日同华尔兹通电话，双方约定在华盛顿会晤。美国总统特朗普当地时间4日在国会联席会议发表演讲时指出，韩国的关税是美国的四倍。对此，申源湜表示，不太适宜对特朗普总统的发言做点评，但事实上两国几乎不存在关税，这一点也需要磋商。申源湜强调，韩国贸易部门正同美国商务部、贸易代表处紧密磋商，并相信会取得良好结果。两国均有意愿作出努力，推动实现双赢。对于外界担忧的驻韩美军防卫费分担金问题，申源湜表示，目前还未进行相关讨论，将基于长久以来的同盟精神来顺利解决该问题。当被问及会否与美方就特朗普直接同北韩国务委员长金正恩对话的可能进行磋商时，申源湜表示，对北问题在商讨范围之列。申源湜特别指出，包括两国外长在慕尼黑的会谈内容，特朗普政府持续强调对北政策及沟通问题将建立在韩美充分且紧密的合作之上。两国将就该问题紧密磋商。另外，特朗普称韩国和日本希望参加阿拉斯加液化天然气项目。对此，申源湜表示，安德根长官在访美期间进行了磋商，虽然尚未作出决定，但是双方商定继续探讨。