韩空军：KF-16战斗机非正常投下八枚炸弹 造成抱川地区15人受伤

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韩国国际广播电台报道：6日上午，在韩美联合训练的过程中，韩国空军战斗机误投炸弹造成多人受伤。这是有史以来首次发生此类事件。据韩国军方消息，当天上午在京畿道抱川市胜进科学化训练场举行的韩美联合训练过程中，韩国空军KF-16战斗机非正常投下8枚MK-82空对地炸弹，炸弹落在射击场外的民宅区域。截至下午2时，事故造成共计15人受伤，其中重伤2人、轻伤13人，轻伤者中包括因惊吓而造成的情绪不安者。此外，两栋民宅、教会部分建筑物、一辆货车遭到破坏。这是韩国首次发生参训空军战斗机误投炸弹造成人员受伤的事件。警察机动队和特种部队已投入现场，将展开爆炸物品探测工作。空军、陆军和驻韩美军6日在京畿道抱川市胜进科学化训练场举行韩美联合协同火力歼灭训练。数百辆坦克、装甲车、自行火炮和战斗直升机参训。空军方面投入了F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等战斗机，展开空对地投弹训练。在这一过程中，两架KF-16战斗机投下的8枚MK-82炸弹于上午10时4分许误入民宅。MK-82炸弹用于破坏建筑物、桥梁等，杀伤半径相当于一个足球场。空军组建了由参谋次长朴棋完担任委员长的事故对策委员会，将对事故具体原因进行调查。空军方面表示，对此次事故导致民间蒙受损失感到抱歉，祝愿伤者早日康复，并将积极采取包括损失赔偿等在内的所有必要措施。