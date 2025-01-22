北韩战俘称黄海道建有模拟首尔、济州岛地形的训练场

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韩国国际广播电台报道：据在乌克兰被俘的北韩战俘供述，北韩黄海道谷山建有模拟首尔、釜山、济州岛地形的训练场。在乌克兰与北韩战俘面谈的韩国国民力量党议员庾龙源6日在SBS电台节目中公开了包含上述内容的战俘李某的对话录音。李某称，武力部训练场到处都是模拟首尔市钟路区、釜山、大邱、全州、济州岛地形的建筑物。当被问及训练场的位置时，李某表示在“黄海道谷山”。庾龙源介绍，众所周知，北韩过去也曾建造和青瓦台相似的建筑物用于训练，但外界并不知道这些建筑物的具体位置是在谷山。以前听说过有模仿釜山等地方城市的训练场，但济州岛还是首次听说。据说除了谷山，其他多个地方也都建有类似的训练场。当被主持人问及北韩是否在准备南侵时，庾龙源予以了肯定回答，并表示，可以认为北韩正在为紧急状况做准备。李某在录音中还表示，在乌克兰战斗的过程中，我们感觉到必须深入研究无人机。另一名战俘白某称，我们并不是为了什么目的来乌克兰的，而是出于军人的使命感，让我们战斗就战斗，没必要知道敌人是谁。俄罗斯和我国（北韩）是同盟，俄罗斯遇到了困难，所以我们是来帮助他们的。另外，庾龙源表示，李某已下定决心投诚韩国，但他担心自己会终生残废，白某的情况还好，所以还在考虑中。