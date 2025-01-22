一批与中国公安有关黑客被美国司法部起诉 涉嫌攻击韩国外交部

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韩国国际广播电台报道：美国司法部起诉了一批涉嫌与中国公安合作、对美国及其他国家政府机关实施黑客攻击的中国公民。美国司法部当地时间5日发布新闻资料说，中国安洵信息技术有限公司8名员工因涉嫌展开恶意网络活动而被起诉。据司法部消息，中国国安部和公安部为对美国及其他国家实施黑客攻击，利用由民间企业和承包商组成的庞大网络，安洵是这类黑客公司之一。据纽约联邦法院公开的起诉书，安洵涉嫌至少从2016年至2023年对美国宗教团体、中国反体制人士、美国政府机关及州议会、亚洲多国外交部、媒体邮箱账号、手机、服务器和网站实施黑客攻击。安洵根据国安部和公安部的指示或自行选定目标进行攻击，并将所窃取的情报贩卖给国安部和公安部，每个邮箱账号的收件箱收取约1万至7.5万美元。安洵还涉嫌黑客攻击韩国外交部。司法部在起诉书中指出，曾担任安洵首席运营官的前员工至少从2022年11月至12月向国安部贩卖可在不获得许可的前提下登录韩国外交部多个邮件收件箱的权限。国安部对其中的一个收件箱尤为关注，该收件箱与韩国一家驻美国公馆有关。司法部还起诉了两名涉嫌指示安洵对特定目标实施黑客攻击的公安部警官。此外，华盛顿联邦法院公开了对与中国政府有关联的中国公民尹克成、周帅的起诉书。二人涉嫌从2011年起窃取并出售总部位于美国的科技公司、智库、军工企业、政府机关和高校的数据。上述12名被告尚未被逮捕。另外，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当天在新闻资料中表示，将周帅及其公司上海黑鹰信息技术有限公司列入制裁名单。美国国务院宣布，根据打击跨国有组织犯罪奖励计划，对促成周帅和尹克成被捕甚至定罪的信息，最高可分别提供200万美元的奖励；对提供有关安洵及其员工信息者，最高奖励1000万美元。