约97%韩企认为今年韩国将遭遇经济危机

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韩国国际广播电台报道：随着经济持续低迷，韩国大部分企业预测韩国今年将遭遇经济危机。韩国经营者总协会6日表示，今年1月对508家（应答企业数）50人以上规模的企业实施调查显示，96.9%的企业认为今年将遭遇经济危机。其中22.8%的企业认为今年的经济危机将比1997年亚洲金融危机更加严重，74.1%的企业认为虽不及亚洲金融危机，但也非常严重。另外，企业认为近期国内政治动荡有可能对经济造成的最大负面影响是“汇率波动性扩大导致出口竞争力下滑”（47.2%），接下来依次是“消费者信心下滑和内需低迷加剧”（37.8%）、“不确定性上升导致投资信心下滑”（26%）。企业今年最大的困难是“基本工资范围的扩大带来人力成本压力”（38.4%）。韩国大法院去年12月判定，以在职情况或工作天数为标准，有条件发放的定期奖金也应被纳入基本工资。企业界担忧，基本工资范围的扩大将令企业的成本压力上升，并导致劳资关系恶化。其他压力因素包括“《重大事故处罚法》等安全监管措施”（28.3%）、“一周52小时工作制等劳动时间监管措施”（22.8%）等。另外，34.5%的企业预计今年的监管环境将较去年进一步恶化，57.4%的企业认为与去年相似，仅有8.1%的企业认为将有所改善。在预计恶化的企业中，45.7%认为原因在于“美国特朗普政府征收关税等全球贸易监管强化”。对于政府今年将出台的监管创新政策，37.2%的企业希望是“加强监管总量削减制度”。