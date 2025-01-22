韩空军：飞行员输错投弹坐标导致炸弹误击民宅

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韩国国际广播电台报道：韩国空军表示，韩美联合训练炸弹误击民宅事故的原因是飞行员输错投弹坐标。韩国空军有关人士6日向记者团表示，8枚MK-82炸弹被非正常投到射击场外地区，经初步调查，原因是飞行员输错了投弹坐标。这名有关人士表示，当天10时4分许，参加韩美联合射击训练的KF-16战斗机将8枚炸弹投到射击场外，与目标地点相差约8公里。炸弹坠落在附近地区和公路，并全部爆炸。对于两架战斗机均误投炸弹的原因，这名人士称，此次训练采取了1号机和2号机并排同时投弹的战术，2号机的误投原因还有待调查。这名人士介绍，输入坐标后还须进行目视识别。虽然受飞行高度的影响，肉眼识别存在局限性，但仍需调查该过程是否正常执行。韩国国防部决定，在查清具体原因前，对所有实弹射击训练实施全面管制。定于本月10日启动的韩美联合军演将正常举行，不过关于户外机动训练的问题则正在商讨中。6日上午10时许，正在训练中的空军战斗机将炸弹误投至京畿道抱川市二东面卢谷里浪游大桥附近。事故造成当地居民等15人受伤，5栋民居、1座教堂、1个塑料大棚、1辆1吨重货车遭到破坏。当天的训练由空军、陆军和驻韩美军共同参与，旨在提高战时联合作战执行能力。空军组建了由参谋次长担任委员长的事故对策委员会，对事故的经过和损失情况进行调查。空军表示，为事故导致民间蒙受损失道歉，希望伤者早日康复，并将积极采取损失赔偿等所有必要措施。