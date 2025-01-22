韩国1月经常项目收支保持顺差 出口下滑9.1%

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韩国国际广播电台报道：韩国经常项目收支连续21个月实现顺差，但受石油、汽车等产品出口减少的影响，顺差规模大幅缩小。根据韩国银行7日发布的《2025年1月国际收支》数据，今年1月韩国经常项目收支实现29.4亿美元顺差。这是韩国经常项目收支自2023年5月以来连续第21个月保持顺差，不过与去年12月（123.7亿美元）相比，顺差规模大幅缩小。从具体项目来看，出口额减去进口额所得的商品收支实现25亿美元顺差。据韩国银行介绍，这一数字较去年12月（ 104.3亿美元）大幅缩小，主要原因是春节连休致使工作日减少4天。1月出口额为498.1亿美元，同比下滑9.1%。这是出口额自2023年9月以来首次呈现下滑态势。从各类产品的情况来看，半导体等IT产品出口继续呈现增长态势，但石油制品(-29.2%)、汽车(-19.2%)等其他产品的出口额降幅进一步扩大。从出口国家和地区来看，对中国(-14%)、欧盟(-11.6%)和美国(-9.4%) 等主要贸易伙伴的出口较一年前有所减少。另外，同期进口额为473.1亿美元，同比下滑6.2%。进口减少的主要原因是大宗商品(-9.1%)和消费品(-10.3%)的进口同比双双减少，再加上资本财(0.9%)的增幅收窄。1月服务收支出现20.6亿美元逆差。初次收入账户收支实现26.2亿美元顺差。资产减去负债所得的金融账户净资产实现37.2亿美元顺差，但顺差规模较去年12月（93.8亿美元）大幅缩小。