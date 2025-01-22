韩美下周举行“自由护盾”联演 北韩强烈抗议

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韩国国际广播电台报道：韩美将从本月10日至20日举行“自由护盾” （Freedom Shield）例行联合军演。对此，北韩7日威胁称，军演具备了所有暴露其恶意的特征，并不断朝着最坏的方向发展，朝鲜半岛（韩半岛）即将刮起局势恶化的风暴。北韩朝中社7日在题为《令我们采取最强硬应对措施的人将付出惨痛代价》的评论中指出， “自由护盾”联演侵犯朝鲜的主权和安全利益，并持续加剧地区紧张局势。在此次联演中，韩美将野外机动训练次数从去年的10次增加至16次。北韩称，此举直观地反映出对战争的疯狂愈发激烈，时时刻刻都在逼近危险的警戒线。评论还提到了北韩劳动党中央委员会副部长金与正本月4日发表的谈话内容，并称 “我方已明确表态，如果美国继续在军事力量示威行动上刷新纪录，我们也只能在行使战略遏制力时打破纪录”。评论还警告称，敌对国家愚蠢盲目的战争演习要求我国堂堂正正地采取以自卫为目的的最强应对措施，他们必将付出惨痛代价。这是韩美两国自特朗普第二个任期开始后首次举行“自由护盾” 联演。韩美将在今年的演习中反映北韩军的战略战术、战力变化等现实性威胁因素。北韩每逢韩美联演都会提出强烈抗议，并称联演是持续加剧地区紧张局势的根本原因。