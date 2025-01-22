韩民调：过半选民支持修改总统制 四年连任制最受欢迎

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：民调机构韩国盖洛普7日发布的一份民调结果显示，超过一半的选民认为“有必要修宪以改变现行总统制”。韩国盖洛普4日至6日面向全国1003名选民进行了调查（调查置信度为95%，抽样误差为±3.1个百分点）。结果显示，54%的应答者认为“需要修宪以改变现行总统制”，30%的应答者认为“不需要”，16%的人保留了意见。在去年“12•3紧急戒严”发生后的12月3日至5日实施的韩国盖洛普民调中，52%的应答者认为“现行总统制存在问题、需要修宪”，38%的应答者认为“不需要”。在此次调查中，应答者认为需要修宪的原因有“希望改单任制为连任制”（21%），“缩小和分散总统权限”（13%），“不合实际情况、现有体系陈旧”（10%），“任期5年太短、需延长”（6%）等。不需要修宪的原因有“现行制度足够、不存在问题”（22%），“为时过早、讨论不充分”（12%），“不会有改变、不会有改善”（10%）、“国政稳定优先、担心混乱”等。关于总统的任期，64%的应答者支持“4年连任制”，31%的应答者支持现行的“五年单任制”，5%保留了意见。关于总统权限，43%的应答者认为“应维持现状”，35%认为“应缩小”，14% 认为“应扩大”。此次调查采用了随机抽取虚拟手机号、电话员致电询问的方式，应答率为14.2%。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会。