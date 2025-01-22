尹锡悦总统被捕满52日后获得释放

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦8日获得释放，目前已离开首尔拘留所，前往位于首尔汉南洞的总统官邸。检察紧急戒严特别调查本部当天下午5时19分通过媒体公告表示，已向首尔拘留所发送了对尹总统的释放指挥令。这距离7日下午2时法院决定取消拘留约27个小时。尹锡悦总统今年1月15日被高级公职人员犯罪调查处逮捕并拘留。 之后检方以拘留状态进行了起诉。由于尹锡悦总统在被捕52天后被释放， 今后将在不拘留的状态下接受审判。大检察厅通过公告表示，大检察厅检察总长沈雨廷尊重法院取消拘留的决定，指示特别调查本部释放尹锡悦总统。公告表示，综合考虑宪法法院的裁定宗旨和宪法规定的令状主义原则等，决定不立即提出抗诉。特别调查本部通过另一份公告表示，法院取消拘留的判决书中，未计入拘留期限的时间应以“小时”而非“日”计算，因此不能接受检察机关提出的公诉是在拘留期结束后进行的判断。特别调查本部表示，法院的有关决定违背了《刑事诉讼法》的规定，也违反了数十年来坚持运营的法院判例和惯例，做出了“独自且罕见的”决定。特别调查本部表示，对法院做出法理上的错误决定不服，有必要予以纠正，今后特别调查本部将继续坚持主张同样的意见，并予以证明。在此之前，本月7日法院做出取消尹锡悦总统拘留的决定后，检方对此表示不服，就立即抗诉还是指示尹锡悦总统释放等进行了长时间的讨论，最终在8日做出了释放(尹锡悦总统)的指示。目前，韩国宪法法院审理尹锡悦总统弹劾案的法庭公开辩论已全部结束，将于本月中旬做出宣判。对尹锡悦涉嫌内乱罪的审理还在进行中。