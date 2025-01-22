韩政府提出人工智能和人口作为今年APEC核心目标

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，今年亚太经济合作组织（APEC）的核心目标是推动人工智能合作和人口结构变化的应对。韩国是亚太经合组织今年的轮值主席国。据外交部消息，亚太经合组织第一次高官会（SOM1）及下属委员会会议于2月24日至3月9日在庆州召开，韩国政府在会上提出了上述目标。具体来看，在人工智能领域，政府提出了朝着包容且可持续的方向推动人工智能技术的无限潜力；在人口领域，提出了化人口危机为机会的合作项目，并就上述两个目标听取了成员国的意见。据外交部介绍，各国认为韩国提出的这两个核心目标很好地反映了亚太地区所共同面临的挑战，是恰合时宜的主题，给予了积极的关注和支持。此次会议共有包括各国财长在内的1500余人出席，由高官会和贸易投资委员会、经济技术合作运营委员会等24个下属委员会会议组成。高官会是在亚太经合组织领导人非正式会议和部长级会议举行前推动关于主要议题的实质性磋商和决策的核心协商机制，韩国政府派遣外交部国际经济局审议官李知胤出席了此次高官会。在明年10月至11月期间领导人非正式会议周开始前，韩国还将举行三次高官会，目前已敲定的有5月济州岛会议、7月至8月期间的仁川会议。