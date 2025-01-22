韩美“自由护盾”联合军演启动 北韩强烈抗议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美军方于3月10日至20日举行旨在防御韩半岛的“自由护盾”(FS·Freedom Shield)定期联合军演。在军演期间，韩美将模拟韩半岛全面战争的情境，对接实施覆盖陆海空、网络、太空等全领域的联合野战训练（FTX）。两国计划将联合军演期间的野战训练次数从去年的10次提升至16次。韩国联合参谋本部介绍，两国将在模拟情境中反映全球定位系统（GPS）干扰、网络攻击、无人机攻击等近期俄乌战争中出现的北韩军战术变化，并据此实施训练。不过受到3月6日发生的战机误投炸弹事故的影响，实弹射击训练将不予进行。国防部已决定在查明韩军两架KF-16战机将炸弹误投至民宅事故的具体原因前，暂停所有实弹射击训练。空军也对军机实施了限飞措施，执行监视、侦查北韩任务和应急待命的军机除外。另外，北韩谴责称，“自由护盾”联演是将韩半岛局势推向极限的、极其危险的挑衅行为。北韩外务省10日发表题为《美国肆意的武力活动终将为其招致加剧的安全危机》的新闻公报。公报称，军演只会为对美采取最强应对原则增添正当理由，美国必须铭记，这只会令其面临加剧的安全威胁这一不良后果。此次联合军演是特朗普第二届政府成立后的首次。外务省指出，美国继续对军事保持狂热态度，丝毫不受政权更替后必然会出现的政策模糊性的影响，这将美国潜藏在深入肌理的敌对意识之中的，专注于制裁、施压和对决的对北韩天然惯例展露无遗。外务省还重申了加强核武力的路线方针，称北韩将加倍努力，通过快速提升核武力获得可靠力量，在韩半岛和地区建立永久性和平。