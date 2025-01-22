韩空军：曾有三次机会纠正投弹坐标输入错误 事后应对亦迟缓

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国空军公布了战机误投炸弹事故中期调查结果，指出在整个过程中有多次核对投弹坐标的流程，但都未得到正常执行。发布会开始后，空军参谋总长李英秀首先向国民道歉。他表示，这一史无前例的误炸事故破坏了国民平静的日常生活，令国民受伤并蒙受财产损失，对此深表歉意。空军还正式公布，投弹坐标输入错误是导致事故发生的原因。在两架KF-16战斗机中，1号机飞行员念坐标，2号机飞行员将坐标输入任务计算机，在这一过程中一个纬度数字输错。两名飞行员本应对坐标进行核对，但是他们未执行这一工作。事故当天，将任务计算机坐标传输到2号机的设备发生故障，必须重新手动输入坐标。因此1号机输入了错误坐标、2号机则为正确坐标，但是两名飞行员在核对阶段未能发现。起飞后26分钟，进入目标待机地点的1号机飞行员发现地形与训练时有些不同，但是为了赶规定时间，他仍然投下了炸弹。2号机飞行员只顾与1号机保持队形，未发现飞机已脱离操控屏幕上显示的坐标位置。飞行员错过了三次核对机会，指挥管理也不到位。在投入训练前，指挥官未进行飞行员事前报告和检查。事故发生后的应对也存在问题。事故于上午10时7分许被发现，14分钟后才被汇报给空军作战部司令；此后又过了80分钟才通过媒体向全体国民公布，整个过程耗时约100分钟。空军表示，将完善目标坐标重复核对流程，强化汇报体系、确保紧急情况得到迅速汇报，并按照法律规定对存在过失的有关人员进行问责。