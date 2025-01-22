韩执政党要求废除公调处 在野党施压检察总长辞职

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦弹劾案宣判在即，朝野的舆论战进一步升温。国民力量党将矛头指向了宪法法院，称首尔中央地方法院在释放尹锡悦总统的判决中指出公调处的调查存在不正当性，宪法法院也应予以关注。该党紧急对策委员会委员长权宁世10日出席在国会举行的紧急对策委员会会议时敦促，宪法法官不应被在野党逾越宪法的主张所动摇，应根据各自的良知、信念和法理判断作出正确决定。权宁世强调，在野党对法院和检察的批判超出常识，检察总长不应屈服于在野党的辞职要求。国政调查特别委员会国民力量党所属委员10日在国会召开记者见面会，宣布该党委员将于当天下午联名举报公调处长吴东运。共同民主党（简称“民主党”）则称，宪法法院有责任处理当前的混乱局面，必须尽快作出决定。该党党鞭朴赞大10日出席在国会举行的最高委员会会议时称，宪法法院必须罢免尹锡悦的证据和理由数不胜数，弹劾案庭审结束后已过去了一周，但全国性的混乱局面依然持续，罢免总统是将国家损失最小化的唯一方法。民主党预计宪法法院将在本周宣判，要求所有议员参加敦促弹劾的紧急行动集会并24小时待命。五个在野党称将追究取消拘留的责任，要求检察总长沈雨廷辞职。国政协议会原定于10日下午举行，然而朝野的激烈对峙导致为会议能否举办蒙上了一层不确定性。民主党称将在审查政府的补充预算案后决定是否出席。国民力量党则强调民主党不应将尹锡悦总统获释问题与对国政问题的讨论挂钩。