韩国开发研究院：出口条件恶化导致经济下行风险加大

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韩国国际广播电台报道：政策性研究机构韩国开发研究院（KDI）（以下简称“研究院”）判断，韩国经济的下行风险正在加大。研究院在10日公布的《经济动向3月号》中指出，受建筑业低迷、出口环境恶化的影响，韩国经济的下行风险正在加大。研究院尤其指出，半导体等产品的出口增速放缓令人担忧。2月出口同比增长1%，但是按照日均标准计算，则出现了5.9%的负增长。受成熟制程芯片价格下跌的影响，信息通信（ICT）产品的出口减少了5.1%。从各出口对象国的情况来看，按照日均标准计算，成熟制程芯片占比较高的对华出口额下滑8.2%，对美出口额也因贸易政策不确定性上升而下滑5.9%。研究院指出，对美出口在韩国总体出口中占到18.7%，美国上调关税将对韩国出口构成下行压力。按照产业划分，在对美出口中占比较高的汽车及零部件、通用机械、钢铁制品的风险敞口较大。研究院还指出，生产也以建筑业为中心呈现低迷。1月建筑业生产减少27.3%，减幅大幅扩大。机械设备（-7.3%）、服务业（-0.9%）、批发零售（-5.4%）等行业的生产也有不同程度的下滑。研究院认为，在内需方面，尽管消费和建设投资持续低迷，但是消费者信心则有所改善。1月零售销售额受农历新年的影响增长0%，但是家电产品等耐用品（-10.7%）的销售额大幅减少，住宿餐饮业（-3.3%）等与消费密切相关的服务业生产也持续减少。不过2月消费者心理指数为95.2，较前一个月（91.2）有所反弹。研究院指出，家庭和企业的信心指数已从去年底政局动荡造成的冲击中走出，但是随着以美国为中心的贸易矛盾激化，对全球贸易衰退的担忧正在升温。