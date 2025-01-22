韩国·欧盟首次太空安全对话在比利时举行

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部11日表示，该部门国际安保局长尹钟权当地时间10日在比利时布鲁塞尔同 欧洲对外行动署(European External Action Service)太空问题特使马乔林·范·迪伦(Marjolijn van Deelen)举行“第一次韩国-欧盟太空安全对话”，讨论双边合作方案。此次对话是去年11月外交部长官赵兑烈同欧盟时任外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利·丰特列斯（Josep Borrell Fontelles）所签署“安全和防务伙伴关系”的后续措施。双方在对话中交流了对各类太空威胁的评价，并商定合作推动太空安全相关规范的发展。双方还决定定期举行韩国-欧盟太空安全对话，并摸索双边层面上的其他具体合作方案。韩方强调，为应对北韩在太空空间逐步上升的威胁，有必要同欧盟等立场相似国家展开合作。同一天，尹钟权还同欧盟防扩散和裁军事务特使克莱蒙特举行了“第19届韩国-欧盟裁军和防扩散磋商会议”。双方商定展开合作，推动加强核生化武器的裁军防扩散体系和出口管制体系，并推动人工智能等新议题的讨论取得进展。双方还就包括北韩问题在内的地区裁军和防扩散事务交换了意见，并一致认为北韩持续的核和导弹开发、俄北间非法军事合作是对国际社会和平与安全的严重威胁。双方还商定继续共同努力，推动国际社会履行联合国安理会决议、团结一致应对北韩。