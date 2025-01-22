韩国宪院13日宣判监查院长和中央地方检察长等弹劾案

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院将于13日宣判监查院院长崔载海和首尔中央地方检察厅检察长李昌洙等检察官的弹劾案。宪法法院11日宣布，将于13日上午10时在大法庭对监查院院长崔载海和三名检察官（首尔中央地方检察厅检察长李昌洙、首尔中央地方检察厅4次长赵相元和首尔中央地方检察厅反腐败2部长崔宰熏）的弹劾案进行宣判。国会于去年12月5日通过了最大在野党共同民主党对监查院院长崔载海和首尔中央地方检察厅检察长李昌洙等三名检察官的弹劾追诉案。共同民主党认为，崔载海曾扬言“通过监查支持国政”，这是他否定了“职务上的独立地位”，并对总统官邸迁移问题监查不力，破坏了公正性。首尔中央地方检察厅检察长李昌洙等三名检察官则是以对金建希女士“涉嫌操纵德意志汽车股价事件”的调查不力和不起诉处分等为由移交弹劾审判。宪法法院于2月12日进行了对崔载海弹劾案庭审的辩论。国会法制司法委员长郑清来主张，尹锡悦政府涉嫌任意行使监查院权限，否定了监查院的独立地位，违反了《宪法》和《监查院法》。宪法法院于2月24日启动了对三名检察官弹劾案的庭审程序。国会方面的律师卢熙范认为，检察官履行职务时违反了宪法和法律，因此提出了弹劾追诉。首尔中央地方检察厅检察长李昌洙则主张，根据证据和法理进行了处理，对结果不满意而进行弹劾是滥用追诉权利。