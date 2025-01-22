北韩黑客组织盗取两万亿韩元虚拟货币

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韩国国际广播电台报道：据悉，2月窃取两万亿韩元虚拟货币的北韩已将相当部分的货币兑换成现金。据英国广播公司(BBC)当地时间9日报道，北韩黑客组织“Lazarus”从加密货币交易平台——Bybit盗取的以太坊14.6亿美元(约2.1万亿韩元)中，至少有3亿美元(约4400亿韩元)被兑换成现金。Lazarus2月21日侵入Bybit，盗取了以太坊的一个钱包。Bybit方面随后一直在追踪将窃取的以太坊变现的行踪。截至目前，已追踪到的4000万美元已被冻结，但未能阻止部分变现。专家认为，考虑到北韩洗钱的专业性，剩余的损失很难追回。区块链分析公司Elliptic 联合创始人汤姆·鲁宾森博士表示，北韩具有最强的加密货币清洗技术，北韩黑客几乎每天只休息几个小时，整日轮换将虚拟货币兑换为现金。根Elliptic分析，此次被黑客盗取的资金中，20%已无法追查，几乎没有回收的可能性。北韩从未承认他们是Lazarus的幕后黑手，但国际社会认为，北韩通过黑客手段，将盗取的虚拟货币用于政权军事和核开发资金的筹措。2019年11月保存在韩国加密货币交易所Upbit中的以太坊被盗事件和2022年Ronin Network被盗事件等均被推测为北韩相关组织所为。