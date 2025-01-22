韩代总统崔相穆：将严惩非法示威和暴力集会

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韩国国际广播电台报道：韩国宪法法院即将对尹锡悦总统弹劾案作出宣判，代总统崔相穆表示，将严惩非法示威和暴力集会，绝不宽容。崔相穆11日在政府首尔办公大楼主持国务会议时表示，宪法法院即将做出重要宣判，国民担忧社会矛盾激化和引发物理冲突。崔相穆说，将最大限度地保障合法和平的集会和示威，但自由必然伴随着责任。崔相穆说，目前民生困难，迫切需要编制补充预算。他还说，政府冻结医学院扩招名额并不是医疗改革的倒退或放弃，今后在减少矛盾的同时，仍将致力于医疗改革。崔相穆再次要求医学生重返学校。2月27日，在在野党的主导下，国会通过了《明泰均特检法》，不过政府当天没有将该特检法提交国务会议审议。该法案需在3月15日之前向国会提出再议要求(否决权)，政府决定另行举行临时国务会议决定是否对该法案行使否决权。崔相穆还说，美国将从4月2日起征收“对等关税”，韩美已开始进行正式谈判，特朗普“美国优先”政策矛头开始瞄准韩国。崔相穆强调，韩美即将启动工作协议机制，就关税措施和加强造船、能源合作等进行具体磋商。政府将考虑国家利益，冷静灵活地应对，力求韩美能够得出双赢结论。崔相穆还说，如果俄罗斯和乌克兰的和平谈判取得进展，各国参与基建投资和重建项目的竞争也将正式展开。崔相穆嘱托各部门为确保新增长动力积极向企业提供支持。