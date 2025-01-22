特朗普将从12日开始对进口钢铝征收25%关税

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韩国国际广播电台报道：美国总统唐纳德·特朗普将从当地时间12日开始对进口的钢铁和铝征收25%的关税，正式面向全世界打响了“关税战”。根据上月10日特朗普签署的行政命令，美国进口的所有钢铁、铝和衍生产品将从美国东部时间12日凌晨0时1分（韩国时间12日下午1时1分）开始征收25%的关税。特朗普第一届政府时期对钢铁产品征收25%的关税，对铝产品征收10%的关税，此次铝关税也上调至25%，并将关税适用对象扩大到253个衍生产品，原则上取消了此前与各国达成协议的例外和关税豁免。由此，韩国2018年与美国达成协议的钢铁免税配额（每年263万吨）将于12日0时1分取消。由于美国对全世界适用25%的关税，韩国在同主要国家的竞争中不会处于不利地位。但由于征收关税，美国企业钢铁产品的价格竞争力提高，韩国产品在一定程度上将受到影响。据美国商务部国际贸易管理局(ITA)统计，去年主要对美钢铁出口国家以加拿大（71.4亿美元，23%）为首，其后依次为墨西哥（35亿美元，11%）、巴西（29.9亿美元，9%）、韩国（29亿美元，9%）、德国（19亿美元，6%）、日本（17.4亿美元，5%）等。韩国贸易协会表示，在去年韩国钢铁产品出口总额中，美国市场约占比13%。