美国驻韩大使馆临时代办表示 特朗普将出席庆州APEC领导人非正式会议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国驻韩大使馆临时代办尹汝尚（Joseph Yun)11日下午在首尔钟路区世宗研究所举行的“第七届世宗公开论坛”上表示，特朗普总统可能会参加今年10月底在韩国庆尚北道庆州市举行的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议。美国驻韩大使馆临时代办尹汝尚透露，“如果没有特殊情况，特朗普总统一定会来。中国也将在明年举行亚太经合组织领导人非正式会议，中国国家主席习近平百分之百会来韩国”。尹汝尚就韩国部分人士提出的“核武装论”表示，到目前为止，美国政府内部尚未讨论过该问题。他表示，虽然韩国对于核武装有多种选择，但韩国具体想要什么并不明确。华盛顿官员认为，如果允许韩国进行与日本相同水平的核燃料再处理，那就必须修改《韩美原子能协定》的部分条款。如果不是这样，而是在韩半岛重新部署战术核武器或北约式的核共享会更加困难。另外，美国驻韩大使馆临时代办尹汝尚就“12·3紧急戒严”等韩国的政治局势表示，戒严对美国来说不是小的冲击(small shock)，而是大的冲击(big shock)。戒严在三个小时后结束，总统和总理被弹劾令美国感到震惊。在此期间双方没能尽快沟通，美国对此感到遗憾。