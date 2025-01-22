美国和乌克兰发表联合声明，乌克兰同意“30天临时停火”

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韩国国际广播电台报道：美国和乌克兰当地时间11日就促进自俄罗斯入侵以来持续三年多的乌克兰战争的“30天停火”达成协议。据悉，作为和平谈判斡旋方的美国近期将与俄罗斯通过政府间的磋商、首脑通话等方式说服俄罗斯接受停火方案。如果俄罗斯同意停火方案，自2022年2月开始的乌克兰战争的炮声将首次暂时停止。美国和乌克兰高级别代表11日在沙特阿拉伯吉达举行了长达9个小时的高层会谈。参加会谈的美方代表包括美国国务卿鲁比奥、美国总统国家安全事务助理华尔兹和美国中东问题特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）等。参加会谈的乌克兰代表包括乌克兰总统办公室主任安德烈·叶尔马克（Андрея Ермака）、外交部长安德里·西比加（Andriy Sybiga）和国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫（Рустем Умеров）等。双方就“制定和平协议和初步停火的框架”以及“美乌矿产协议”等问题进行了讨论。美国和乌克兰高级别代表团在会谈结束后发表联合声明，乌克兰愿接受美国提出的30天临时停火。经双方同意可延长停火期限，但须经俄罗斯接受并同时实施。声明还称，美国乌克兰双方同意尽快达成一项开发乌克兰关键矿产资源的全面协议。美国和乌克兰在上述声明中还强调，美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基已同意确保乌克兰的长期安全，并尽快达成发展乌克兰矿产资源的全面协议。同时，当天美国和乌克兰代表在会谈中还讨论了包括交换战俘、释放平民囚犯、遣返被强制迁移至俄罗斯的乌克兰儿童回国等方案。两国决定，立即组织谈判小组，就为乌克兰提供长期安全的持久和平问题立即展开磋商，美国承诺将与俄罗斯讨论这些具体方案。乌克兰重申，欧洲伙伴国家必须参与“和平进程”。