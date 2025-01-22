韩国2月就业人数新增13.6万人

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韩国国际广播电台报道：2月韩国就业人数增加13.6万人，连续两个月保持10万人左右的增长势头。青年就业率出现四年来的最大降幅，就业形势依然严峻。统计厅12日发布的《2025年2月就业动向》资料显示，2月就业人数为2817.9万人，同比增加13.6万人。去年12月就业人数减少5.2万人，今年1月增加13.5万人，时隔一个月回升。按行业来看，受建筑行业不景气影响，建筑业（-16.7万人）就业人数连续10个月呈减少趋势。业务设施管理、业务支援和租赁服务业（-7.4万人）、制造业（-7.4万人）等领域的就业人数也有所减少。卫生和社会福利服务业（19.2万人）、专门、科学和技术服务业（8万人）等方面的就业人数有所增加。从年龄来看，60岁以上和30岁年龄段就业人数分别增加了34.2万人和11.6万人，20岁年龄段和40岁年龄段分别减少了22.8万人和7.8万人。15岁至64岁年龄段就业率为68.9%，同比上升0.2个百分点。不过，15岁至29岁年龄段的青年就业率为44.3%，下降了1.7个百分点。这是自2021年1月新冠疫情扩散以来的最低值。青年就业人数也同比减少23.5万人，创2021年1月以来的最大降幅。青年失业率为7.0%，上升0.5个百分点。值得一提的是，“躺平”人口为269.7万人，同比增加12.3万人。这是自2003年开始该项统计以来，以2月为准的历史最高值。“躺平”人口是指没有特别理由不进行求职活动的人。15岁至29岁年龄段的青年层的“躺平”人口首次超过50万人，达到50.4万人。