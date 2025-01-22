消息人士：北韩走私出口货船与中国船只碰撞后沉没 两国缄口不言

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韩国国际广播电台报道：2月，一艘疑似走私出口煤炭的北韩货船在西海与中国船只发生碰撞后沉没。这起事故致近20名北韩船员遇难，不过北韩和中国政府均保持沉默。据对北韩消息灵通人士13日透露，2月末一艘关闭船舶识别系统（AIS）在西海航行的北韩货船在中国东南部某港口附近与中国船只发生碰撞后沉没。中国有关部门展开了救援工作，但是仅部分北韩船员获救，15名至20名遇难。中国船只的损失轻微。分析指出，事故发生当时该水域有浓雾、视野不佳，中国船只很有可能未能发现关闭船舶识别系统的北韩货船。船舶识别系统是发送船位、速度等信息的设备，北韩船只为回避国际社会的监视，在航行中通常关闭该系统。事故发生海域是北韩货船走私出口煤炭时经常使用的路线，出口煤炭违反联合国安理会第2371号决议第8项。结合上述情况，可以推测北韩货船是在走私出口煤炭的过程中遭遇事故。消息人士向韩联社表示，据悉当时北韩货船的煤炭超载，货物和船只一同沉没。另外，尽管事故重大，但是北韩和中国政府均未正式公布。这名消息人士分析称，若公开事故，不仅对北韩不利，默许违反制裁行为的中国也会很为难。韩国统一研究院研究委员洪制焕指出，煤炭在联合国实施制裁前就是北韩的主要对华出口产品，目前中国的需求也很大。中国会根据自身判断调整对走私出口的管制力度，但是从现实上来讲不太可能全面管制。这并非类似事故首次发生。2017年3月，一艘船位信息不准确的北韩货船在中国东南部江苏省连云港与中国船只碰撞后沉船，所幸全体船员获救。中国交通部随后公布了事故消息。