韩美联合研发“SPHEREx”空间望远镜发射成功

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韩国国际广播电台报道：美国航空航天局（NASA）与韩国天文研究院共同研发的“SPHEREx”空间望远镜在历经八次延期后发射，并成功与地球建立联络。韩国宇宙航空厅12日表示，搭载在美国太空探索技术公司（SpaceX）“猎鹰9”号（Falcon 9）运载火箭上的SPHEREx于12日上午12时09分（当地时间10日晚11时09分）从美国加州范登堡空军基地发射升空，发射取得了成功。据宇宙航空厅介绍，SPHEREx于12时52分许抵达距离地面约650千米的太阳同步轨道，1时30分许与属于NASA临近空间网络（Near Space Network）的挪威斯瓦尔巴群岛地面站(Svalbard Ground Station)通信成功。SPHEREx将进入为期37天的初期运行，进行包括校准在内的所有试运行。在这一过程中，望远镜将通过自带的辐射冷却系统降温至低于零下210度的运行温度，并进行光学和光谱功能试验、实施初光观测(First Light)。初期运行结束后，SPHEREx将执行约25个月的观测任务，每98分钟绕地球一周、每天绕14.5周，对宇宙进行600次以上拍摄。SPHEREx是可观测到红外线的大视野空间望远镜，能够使用102 种颜色观测整个天空。在此基础上，SPHEREx将在两年零六个月内分四次绘制全球首张宇宙红外三维地图，预计可为研究宇宙的形成和进化、探索生命体作出贡献。SPHEREx项目是NASA的中等规模探测计划，由美国加州理工学院（Caltech）主管，韩国天文研究院是唯一参与研发的海外机构。