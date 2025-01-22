崔相穆：追求与美国建立更加均衡互利的关系

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韩国国际广播电台报道：韩国代总统崔相穆在接受海外媒体采访时表示，韩国追求与美国建立“更加均衡、互利”的关系，这将进一步加强两国的同盟关系。在美国《华尔街日报》当地时间12日刊登的采访中，崔相穆就特朗普政府的关税政策作出了上述言论，并表示韩国政府与民间一道做好了万全准备。报道称，崔相穆代总统恳切地希望与特朗普总统通电话，他担心特朗普很快将把视线投向美国最大贸易顺差国韩国。崔相穆向《华尔街日报》表示，若能与特朗普通电话，将强调韩国对美贸易顺差只是“暂时性”的。这被解读为，韩国扩大对美国的投资，资本财（工厂建筑和设备等生产所需资产）出口出现暂时性增长，但是这一需求减少后，对美贸易顺差规模也将缩小。崔相穆还表示，韩国在造船业领域的专业性能够帮助重振美国造船业，韩国还超额完成了特朗普总统第一次任期内两国达成的美国产品购买计划。崔相穆说，考虑到韩国的历史性立场和国家利益，阻碍贸易扩大的措施是无益的，墨西哥和加拿大并非韩国贸易战略的合适借鉴对象。这被解读为，加拿大和墨西哥与美国互为邻国、双边贸易量巨大，可以同时采取报复性关税和妥协措施来进行谈判，但是韩国的美国产品进口量小，无法采取相同的应对措施。《华尔街日报》指出，三星、现代等韩国大企业近期向美国投资了数百亿美元，在过去两年间，任何一个国家都未能在美国国内新增投资规模上超过韩国。《华尔街日报》还指出，崔相穆代总统未能与特朗普总统通话，这一情况显示出他成为代总统背后的动荡局势。崔相穆还表示，所有工作都像是在与时间作斗争，代总统将是自己最后一个公共职务。据报道，当记者问及是否有计划参加大选时，崔相穆大笑并摇头表示当前的首要任务是专注于自己的职务。