韩国会自尹锡悦政府成立来总计发起29项弹劾案

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韩国国际广播电台报道：据统计，韩国国会在尹锡悦政府成立后总计发起了29项弹劾动议案，其中8项被驳回、无一项被接受。据法律界13日消息，从2023年2月对时任行政安全部长官李祥敏的弹劾案起，到去年12月对国务总理韩德洙的弹劾案为止，国会总计发起了29项弹劾动议案。扣除重复的弹劾对象，总计23名公职人员受到弹劾。其中13项弹劾案在国会全体会议获得通过、停职措施生效。尹锡悦总统，国务总理韩德洙，长官朴性载、李祥敏，监察院院长崔载海，放送通信委员会委员长李真淑，警察厅厅长赵志浩，检察官安东完（音译）、孙准晟、李祯燮、李昌洙、赵相元、崔宰熏弹劾案被移交至宪法法院审理。目前8项（李祥敏、安东完、李祯燮、李真淑、崔载海、李昌洙、赵相元、崔宰熏）已被驳回，尚无被接受的案例。尹锡悦、韩德洙、朴性载、赵志浩、孙准晟的弹劾案审判仍在进行中，前两项弹劾案即将宣判。剩余16项弹劾案因被弹劾人辞职等原因或被取消、废除或停留在法制司法委员会。针对尹锡悦总统的第一份弹劾案也于去年12月7日因未满足投票规定人数而被废除。全部29项弹劾案均由共同民主党主导发起。尹锡悦总统在弹劾案庭审中表示，共同民主党滥用弹劾动议权导致国政陷入瘫痪，是颁布紧急戒严令的原因之一。预计宪法法院将在尹锡悦总统弹劾案审判中裁定共同民主党是否滥用弹劾动议权。