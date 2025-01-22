韩政府颁布半导体研发领域加班制度特例 业界表示欢迎

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定对半导体研发领域实施特别加班许可制度特例。经济界对此表示欢迎，并期待提升半导体产业的竞争力。不过经济界也指出解决该问题需要根本性对策，呼吁尽快通过包含一周52小时工作制例外条款等内容的《半导体特别法》。政府12日在首尔办公大楼举行国政事务、经济和产业竞争力相关长官会议，并在会上公开了《半导体研发特别加班许可制度完善方案》。根据半导体研发特别加班许可制度，在加班时间不得已超出法定标准的情况下，经劳动者本人同意和雇佣劳动部长官的批准，每周最长可加班64小时。现行的雇佣劳动部行政方针规定，以研发为由的特别加班许可期间最长3个月，最多可延长3次、每次不超过3个月。此次公布的特例还将半导体研发领域的加班许可期间延长至最长6个月，每次可延长6个月。政府之所以颁布特例，是因为将半导体研发人员设为一周52小时工作制例外对象的《半导体特别法》因朝野意见分歧严重而迟迟无法通过。韩国半导体产业协会表示，半导体行业十分欢迎政府改善特别加班制度的决定，期待半导体产业的研发和生产活动将更加灵活地展开。协会还表示，业界将在政府此次决定的基础上持续推进研发和生产创新，希望国会正在磋商的《半导体特别法》也能顺利通过。经济团体也对政府的决定表示欢迎，称该措施将有助于提升产业竞争力。大韩商工会议所在以产业革新本部长李钟明（音译）名义发布的声明中表示，半导体产业已成为各国技术霸权竞争的前沿，政府公布的特别加班延长制度是能够提升韩国半导体研发实力的方案之一，对此表示欢迎。声明还指出，停留在国会的《半导体特别法》为劳动时间增添了灵活性，呼吁国会尽快通过该法案，提高半导体产业的根本竞争力、确保青年研究人才可自主培养实力。韩国经济人协会也在声明中表示，期待政府的决定能从一定程度上缓解研究第一线工作时间受限的情况。半导体是未来高新产业的基础，希望尽快制定法律和制度上的扶持措施，提升产业的总体竞争力。韩国经营者总协会表示，政府听取企业的困难、迅速采取措施，将为企业带来很大帮助。为确保高新产业的竞争力，须尽快制定《半导体特别法》、修改《劳动标准法》，以确保劳动时间制度的灵活性，希望政府和国会能够积极推动改善制度。