韩国小初高课外辅导费人均每月47万韩元 首尔高中生破百万韩元

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韩国国际广播电台报道：去年韩国小学、初中、高中学生的课外辅导费支出总额接近30万亿韩元，人均每月超过47万韩元。韩国统计厅13日公布的《2024年小·初·高课外辅导费调查结果》显示，去年小学、初中、高中学生的课外辅导费支出总额为29.2万亿韩元。这一数据同比增长2.1万亿韩元、增幅为7.7%，创下历史新高。小学、初中、高中课外辅导费受新冠疫情影响，于2020年减少7.8%；2021年增长21%，2022年和2023年分别增长10.8%和4.5%。统计厅分析指出，尽管学生人数减少，但是课外辅导班的参加率提高、参加时间延长，总费用也随之上升。小学、初中、高中学生人均每月课外辅导费为47.4万韩元，同比增长9.3%。具体来看，小学生为44.2万韩元，同比增长11.1%；初中生为49万韩元，增长9%；高中生为52万韩元，增长5.8%。另外，家庭收入水平越高，课外辅导费支出也越高。月均收入超过800万韩元家庭的人均每月费用为67.6万韩元，收入低于300万韩元家庭为20.5万韩元，两者相差两倍多。从各地情况来看，首尔（67.3万韩元）、京畿道（51.3万韩元）、釜山（48.3万韩元）、大邱（47.8万韩元）、世宗（47.8万韩元）的费用高于全国平均水平。首尔地区高中生的人均每月费用更是高达102.9万韩元。另外，课外辅导班的参加率为80%，同比上涨1.5个百分点，达到历年最高水平。小学生（87.7%）、初中生（78%）和高中生（67.3%）的参加率均出现上升。课外辅导班的每周参加时间为7.6个小时，同比延长0.3个小时。