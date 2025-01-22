尹锡悦总统弹劾案判决在即 朝野明争暗斗升级

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦弹劾案判决逐渐临近，朝野之间的明争暗斗也日益激烈。国民力量党谴责称，共同民主党（简称“民主党”）在国会外的大规模示威活动是针对宪法法院的丧失理性、反民主的威胁活动。国民力量党还指出，民主党动用所有斗争手段，施压宪法法院对总统弹劾案作出草率判决，目的在于掩盖李在明面临的司法风险。国民力量党还敦促宪法法院倾听国民呼声、作出公正判决。民主党持续要求宪法法院迅速作出判决。该党称，总统弹劾案的宣判越是拖延，国家的混乱局面就愈发严重。宪法法院迅速罢免总统是解决国家危机的唯一道路。民主党还谴责称，执政党在宪法法院前举行一人示威活动，施压法院驳回弹劾，议员辞职、执政党解散才是正道。另外，法院行政处长千大烨12日表示，检方有必要立即对取消尹锡悦总统拘留的决定提起上诉。对此，朝野展开了唇枪舌战。国民力量党谴责称，千大烨的这一发言十分轻率，损害了司法部门的独立性。民主党对大检察厅进行抗议性访问，要求检方立即上诉，纠正错误的取消拘留决定。朝野还纷纷走上街头，大打舆论战。国民力量党62名议员当天在宪法法院前举行5人一组的24小时接力示威，敦促宪法法院驳回尹锡悦总统弹劾案。民主党议员12日举行“敦促罢免尹锡悦徒步行进”活动，从国会出发步行前往位于光化门的露天帐篷示威场所。