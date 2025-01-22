韩国国会表决通过支持韩美同盟决议案

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韩国国际广播电台报道：韩国国会全体会议通过了包括支持韩美为实现北韩无核化而努力为核心内容的韩美同盟决议案。韩国国会13日举行全体会议，通过了包括上述内容的支持韩美同盟的决议案。在出席当天会议的241名议员中，201名赞成、17名反对、23名弃权。该决议案重申韩美同盟是捍卫韩半岛和平的基础，也是世界和平与繁荣的核心轴，并表示将积极支持韩美两国加强同盟关系，实现韩半岛和平稳定。该决议案还将“北韩无核化”定性为国际社会的共同目标，并承诺将积极支持韩美两国为实现北韩无核化所作的努力。韩国国会外交统一委员会委员长金硕基在介绍提案的理由时表示，北韩不顾国际社会制裁，继续专注于升级核导能力。在此背景下，议员们一致认为，为了应对北韩相关举动，需要推动韩美同盟实现可持续发展，韩美有必要加强合作，实现两国的和平与稳定。金硕基表示，该决议案折射出韩国朝野在特朗普就任美国总统后也依然认为，韩美同盟牢不可破且意义深远。但祖国革新党议员金峻亨对此表示担忧。他指出，韩国越是向特朗普强调韩美同盟的特别之处，特朗普对韩国提出的要求就会越高。考虑到目前的国际局势，盲目和单方面的决议反而会损坏韩国的外交自主权和国家利益。