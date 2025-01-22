韩财政部绿皮书：经济下行压力连续三个月增加

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韩国国际广播电台报道：韩国政府认为，最近经济下行压力连续三个月增加。韩国企划财政部14日通过《最近经济动向》（绿皮书）3月刊评价说，随着国内外环境不确定性扩大，出口增长势头放缓，经济心理趋于萎缩。绿皮书指出，消费、建设投资等内需复苏势头迟缓，以艰难行业为主的就业困难持续存在。韩国政府去年11月曾评价说，虽然经济呈现圆满复苏势头，但国内外环境仍存在不确定性。在“12·3紧急戒严”事件发生后，政府的评价改为增长势头放缓，不确定性扩大。今年2月出口受开工天数增加等影响，同比增加1%，但日均出口减少5.9%。主力出口产品半导体和石油产品等出口有所减少。1月各行业生产方面，矿工业（-2.3%）、服务业（-0.8%）、建筑业（-4.3%）等环比减少2.7%。显示民间消费的零售业环比下降0.6%，设备投资（-14.2%）和建设投资（-4.3%）也大幅下滑。2月消费者心理指数（CSI）为95.2，环比上升4.0 个百分点，但企业心理指数下降0.6 个百分点。2月就业人数同比增加13.6万人，连续两个月增加10万人。制造业（-7.4万人）、建筑业（-16.7万人）、批发零售业（-6.5万人）的就业人数有所减少。从就业年龄来看，15岁至29岁的青年层（-23.5万人）大量减少。在这种情况下，既不工作也不求职的“躺平”人口（12.3万人）呈增加趋势。