韩产业部长官安德根拟本周访美 或要求美方取消“敏感国家”有关决定

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部长官安德根正推动于本周再次访问美国，并同美国能源部部长克里斯·赖特（Chris Wright）会晤，以两国能源合作为主要议题展开磋商。安德根曾于2月访问美国，同特朗普新政府的贸易、能源领域高官进行了初次会晤。据韩国政府消息人士17日透露，安德根正与赖特方面就本周访问华盛顿事宜进行探讨。韩国政府官员表示，若双方达成协议，安德根有可能在本周后半周访美。阿拉斯加天然气开发、核电合作等能源领域焦点将是主要磋商议题。若此次访问能够成行，将是安德根继二月底之后，时隔三周再次访美。2月26日至28日，安德根曾赴美会见美国商务部部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）、美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer），转达了韩国政府对美国关税计划的立场，并探讨了加强两国合作的方案。 不过由于日程问题，安德根未能会见能源部部长克里斯·赖特（Chris Wright）。韩国政府认为，特朗普在国会演讲中提到韩国希望参与阿拉斯加天然气项目，且当前全球电力需求猛增、核电市场再次扩大，两国在这些领域的合作有可能在对美贸易中发挥杠杆作用，因此决定推进再次访美。美国宣布将于4月2日面向全球各国推出“对等关税”。韩国政府正致力于通过贸易领域的高级别沟通打消美方对韩国关税的误会，并利用造船、天然气等韩国优势领域的合作为杠杆，将美国对韩国的施压水平降至最低。通商交涉本部长郑仁教当地时间3月13日至14日访问华盛顿。在与格里尔等人的会晤中，他要求美国豁免对韩国的“对等关税”，并强调韩国的待遇不能比其他国家更不利。另外，安德根此次出访在韩国被美国列为“敏感国家”这一情况得到证实前便已开始推进，不过若能成行，预计安德根将向美方转达韩国政府的要求，希望美方考虑在4月15日新名单生效前删除韩国。一旦被列为“敏感国家”，美国能源部有可能在研究合作、核能等国家安全相关技术共享等方面设限，人员交流、联合研究、项目参与也有可能受限。外界尤其担忧高新技术研究的合作将受到掣肘。