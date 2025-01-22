继前任之后 美国防长赫格塞思访韩计划被取消

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韩国国际广播电台报道：美国国防部部长皮特·赫格塞思（Pete Hegseth）就职后的首次印太地区访问行程不包括韩国。据政府有关人士14日消息，原定于本月下旬的赫格塞思访韩计划被取消。赫格塞思不久后将访问关岛、夏威夷、日本、菲律宾等美军在印太地区的主要基地和盟友。美方原本考虑将韩国纳入行程，不过最终取消。据分析，这一决定主要考虑到了韩国戒严事件后的弹劾局势。有意见指出，不仅总统，赫格塞思的对话伙伴国防部长官也实施代理机制，韩国国内政治的不确定性是美国决定取消的主要原因。另据悉，尹锡悦总统弹劾案宣判在即，韩国国内舆论分裂严重，美方担心本国政府官员此时访问有可能造成干涉韩国内政的印象。有意见指出，韩国因戒严和弹劾问题无法展开首脑外交活动，美国防长访韩计划被取消是“跳过韩国”的又一个案例。还有意见担忧，外界原本期待，赫格塞思访韩将是重申加强韩美在军舰MRO（维护、修理与整修）等各领域同盟关系的契机，但是国内政治局势导致这一计划被推迟。据悉，按照美方原本的计划，赫格塞思在访美期间不仅将访问美军部队，还将参观非军事区(DMZ) 和造船厂。随着赫格塞思访韩计划被取消，两国防长或将在5月30日至6月1日香格里拉对话会期间进行特朗普新政府成立后的首次会晤。美国前防长奥斯汀原计划于去年12月最后一次亚洲访问行程中纳入韩国，但是紧急戒严事件发生后，访韩计划被取消。不过美国国防部重申了美国防御韩国的承诺，并表示将同韩国一起继续保持临战态势。美国国防部发言人在回复韩联社的相关提问时表示，虽然今天没有可公布的具体访问计划，但是美国对盟友的牢固承诺依然明确。发言人还表示，韩美“自由护盾”联合军演正在进行，这将加强韩美同盟作为地区和平与安全中心轴的作用，卡尔·文森号航空母舰（CVN70）也于本月访问韩国并和韩军共同执行了作战计划。发言人强调，美国将继续与盟友韩国保持临战态势。