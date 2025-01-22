经合组织下调韩国今年经济增长预期至1.5%

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韩国国际广播电台报道：经济合作与发展组织（OECD）（以下简称“经合组织”）将韩国今年经济增速预期下调至1.5%。经合组织在当地时间17日发布的中期经济展望报告中预计韩国今年的经济增速为1.5%，较去年12月预测值下调0.6个百分点，与上月25日韩国银行发布的预测值相同。报告还预计韩国明年经济增速为2.2%，较上一次预测值上调0.1个百分点。经合组织指出，随着贸易壁垒增加，全球经济逐步分化，然而受物价持续上涨的影响，韩国难以下调基准利率，经济增长将有所放缓。经合组织预计今年物价涨幅为1.9%，较去年12月预测值上调0.1个百分点。经合组织还将今年全球经济增速预期下调0.3个百分点，至3.0%。经合组织此次中期经济展望报告的标题为《穿越不确定性（Steering through Uncertainty）》。报告指出，受贸易壁垒抬高和地缘政治、政策不确定性扩大的影响，全球经济增长预期将放缓。从各国情况来看，受美国关税政策的影响，墨西哥和加拿大的经济增速预计将大幅放缓。经合组织预计，墨西哥今年的经济增速为-1.3%，较去年12月预测值下调2.5个百分点；加拿大的经济增速为0.7%，较去年12月预测值下调1.3个百分点。经合组织还预计，受关税率上调的影响，美国经济增长亦将放缓，今年增速为2.2%，较去年12月预测值下调0.2个百分点。欧盟的经济增长预测值为1.0%，较去年下调0.3个百分点。经合组织指出，今年全球经济增长的风险因素包括全球经济进一步分化、高于预期的通胀等，为提高经济增长率，有必要就降低关税壁垒达成协议。另外，经合组织建议，各国央行应警惕不确定性和贸易成本上升的可能性。