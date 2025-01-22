联合国北韩人权报告员：北韩粮食供应持续不稳 近半人口营养不良

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韩国国际广播电台报道：据分析，北韩粮食供应持续不稳定，近半人口存在营养不良。联合国北韩人权状况特别报告员伊丽莎白·萨尔蒙近期向联合国人权理事会提交的报告显示，从2020年起的三年间，北韩的营养不良发病率平均为45.5%。报告书指出，这一数据根据联合国粮食及农业组织（FAO）所掌握的资料得出，估计同期有1180万人存在营养不良。这主要受到老旧的生产设施、落后的技术、投资不足和自然灾害等多重因素共同作用的影响。报告指出，北韩限制集市等民间商业活动，国家重新垄断大米、玉米等必需品的销售流通，导致粮食短缺现象加剧。报告还指出，北韩的公共卫生情况也未得到改善。报告称，世界卫生组织（WHO）将北韩列为三十个耐药结核病高负担国家之一，报告显示，营养不良和暴露在寒冷之中导致北韩结核病患者增多。报告指出，北韩在新冠疫情爆发前的预防接种率超过96%，但是2021年中期骤跌至42%以下；进入2022年，没有一名儿童接受过包括结核病在内的主要疾病预防接种。直到去年9月，北韩才在联合国儿童基金会（UNICEF）的援助下为逾80万名儿童和12万名孕妇实施了预防接种。报告还指出，将可用资源投入到武器开发和军队运营的极端军事主义以及国际合作的缺乏，导致北韩居民的经济和社会权利的状况进一步恶化。