韩国青年在“对政府不信任”的三十国中排名第五位

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韩国国际广播电台报道：据调查，韩国青年在对政府不信任的三十个国家中排在第五位。英国《金融时报》(FT)对2023年至2024年以全球七万人为对象进行的盖洛普多项民意调查进行分析的结果显示，64.8%的韩国15岁至29岁的青年不信任政府，这是继希腊（86.9%）、意大利（68.4%）、美国（66.1%）、英国（65.3%）之后的第五高。与此相反，瑞士（16.2%）、立陶宛（29.4%）、芬兰（30.6%）的青年对政府的信任度较高。经合组织(OECD)的不信任比率平均值为50.4%。在对司法体系不信任度方面，韩国以59%仅次于希腊（68.4%），排名第二位。在对军队的不信任度方面，韩国以32.4%仅次于希腊（44.8%）和德国（39.3%）位居第三。35.1%的受访者认为“选举不当”，在三十个国家中排名第十位，高于经合组织的平均值(31%)。在社会满意度方面，韩国在三十个国家中回答“对交友的机会感到不满”的排名第二位（27.8%）。认为“得不到尊重”的青年占11.5%，继日本(20.8%)和西班牙(13%)之后居第五位。在生活满意度方面，回答“对生活中享受自由感到不满”的青年占26.5%，在调查对象国家中排名第四位。23.4%的人回答“昨天没有令人高兴的事情”，应答率排在第七高。回答“前一天受到压力”的应答率过半，为50.6%，希腊（64.5%）、加拿大（62.4%）、美国（60.7%）等应答率高于韩国的国家有十个。在环境问题方面，对空气质量感到不满的占36.7%，在调查对象国中，韩国继意大利（39%）之后位居第二。韩国青年满意度较高的领域依次为“良好且能承受的城市居住”（满意度为第二位）、公共交通（第四位）、道路（第五位）、城市经济改善（第五位）、城市保健医疗（第七位）、生活质量改善（第七位）等。