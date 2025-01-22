韩美举行地下设施应对联合演习

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韩国国际广播电台报道：韩美两国军队日前举行了应对北韩坑道等地下设施军事行动的联合演习。韩国陆军地面作战司令部18日透露，作为韩美联合军演“自由之盾”的一环，从17日开始在京畿道坡州城市地区作战训练场举行韩美联合地下设施应对训练。截至本月20日，为期四天的演习由地面作战司令部特殊机动支援旅团、无人机战斗团、首都机械化步兵师团、三十装甲旅、第五军团核生化防御部队、美军第二师团、韩美联合师团23工兵大队等韩美两国370多名官兵参加。此次演练旨在具体落实对北韩地下坑道、大规模杀伤性武器地下储存设施、地铁、公共区域等地下设施进行的作战方案。据估计，目前在北韩用于重要据点及隐居地区的地下设施达数千个。陆军为了应对这一情况，于2019年成立了特殊机动支援旅团，预计到年底，将加强部队组织、编制和装备，改组为地下设施专门部队。本次训练是从无人机战斗团的无人机侦察地下设施附近地区开始的。韩军机械化部队根据无人机获取的侦察情报，歼灭外部抵抗部队，建立地面据点，封锁出入口，炸毁供水通风动力设施，孤立地下设施内的敌人。特殊机动旅团工兵大队队长黄贤祖（音译）中校表示，韩美官兵组成一支联队，交流了地下设施作战执行方案。通过这次机会，为在地下设施作战积累了丰富经验，并找出了弥补方案。