“2025韩国购物季”期间的访韩外国人达到34万余人次

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韩国国际广播电台报道：今年的韩国购物季规模创历史新高，共吸引了34万余人次的外国游客。韩国文化体育观光部18日透露，从今年1月中旬至2月底为止举行的“2025年韩国购物季”活动吸引了34.6万名外国游客，今年的活动规模为去年的两倍多。为了在旅游淡季的1月和2月吸引外国游客，韩国从2011年开始推行了“韩国购物季”活动。参加今年活动的1680家企业进行了航空、住宿、购物、餐饮、体验等涵盖韩国旅行和购物的多种优惠活动。大韩航空、韩亚航空、易斯达航空等韩国十家航空公司和世界知名在线旅行社参加的“K-旅行促销”活动销售了34.6万余张访韩机票，同比增加了103.6%。据统计，新罗、乐天、新世界等百货商店、免税店、大型超市、奥特莱斯以及欧利芙洋(Olive Young)、Musinsa Standard等人气品牌企业参与的“K-购物企划展”的优惠使用数量达18.5万余次。尤其是与前一年活动期间相比，大型超市和折扣店的销售额分别增加了185%和27%。另外，以今年韩国购物季期间访问的外国游客为对象进行的问卷调查结果显示，92.5%的受访者对“2025年韩国购物季”表示满意，90.6%的受访者表示“今后韩国购物季期间有再次访问韩国的意向”。